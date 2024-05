Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,15 EUR.

Mit einem Kurs von 71,15 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 71,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,15 EUR aus. Bei 71,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.678 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,12 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

