Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16.06.2022 09:22:00 Uhr bei 52,68 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 52,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 52,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 741 Scout24-Aktien.

Bei 73,36 EUR erreichte der Titel am 06.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,90 EUR ab. Abschläge von 12,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 70,06 EUR.

Am 03.05.2022 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,25 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent auf 107,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,77 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 09.08.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

Scout24-Aktie springt an: Scout24 über Erwartungen - Umsatzanstieg verbucht

Ausblick: Scout24 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

