Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Montagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 117,50 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 117,50 EUR nach oben. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 117,40 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.458 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,09 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,91 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,46 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Scout24-Aktionäre freuen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Analysten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial