Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 61,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:44 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 61,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,40 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 9.273 Aktien.

Am 07.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 66,97 EUR.

Am 07.08.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

