Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Montagmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,40 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,40 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,42 EUR aus. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 65,02 EUR. Bei 66,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12.496 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,48 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Aktie aus.

