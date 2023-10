Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Montagvormittag fester

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 66,42 EUR. Bei 66,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 1.018 Stück.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,87 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 121,96 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

