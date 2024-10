Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 79,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,3 Prozent auf 79,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 78,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.664 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 80,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 30,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

