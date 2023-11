Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 63,26 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 63,26 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 63,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 189 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 67,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,04 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 27,09 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,79 EUR.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

