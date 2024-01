Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 63,36 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 63,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 62,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,78 EUR. Bisher wurden heute 25.626 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,85 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 49,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Montagshandels