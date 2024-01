Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,08 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 63,08 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 62,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.018 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,70 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,32 Prozent hinzugewinnen. Am 20.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 26,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,46 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

