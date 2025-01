Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Boden

Kurs der Scout24

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 89,90 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 11:34 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 89,90 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,15 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.176 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,78 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR am 09.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,74 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

