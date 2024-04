Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 66,55 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 66,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 66,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 6.471 Stück.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 6,91 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 19,94 Prozent wieder erreichen.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

