Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 70,95 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 70,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 70,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.087 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 33,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,63 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

