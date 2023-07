Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 57,82 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,82 EUR nach. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,74 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.237 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,54 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,75 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,90 EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 107,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Aktie aus.

