Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 119,20 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 119,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 119,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.672 Scout24-Aktien.

Bei 122,30 EUR erreichte der Titel am 14.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 44,71 Prozent sinken.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,44 EUR je Scout24-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,03 EUR an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen