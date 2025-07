Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 118,80 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 118,80 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 119,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 118,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.766 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 65,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 80,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 112,03 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,29 EUR je Aktie.

