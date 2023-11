Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 63,94 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 63,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 64,10 EUR. Bei 62,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.532 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 67,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 4,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 38,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,79 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

