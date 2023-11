Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag kaum verändert

Scout24 im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 62,58 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 62,58 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 62,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 62,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,72 EUR. Zuletzt wechselten 1.830 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,79 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

