Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 63,94 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 63,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 64,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.966 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 67,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Bei 49,70 EUR fiel das Papier am 20.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 22,27 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

