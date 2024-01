Scout24 Aktie News: Scout24 tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 63,74 EUR.

Mit einem Wert von 63,74 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 64,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 63,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 226 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,70 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2023 (49,70 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 22,03 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

