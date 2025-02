Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Mittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 95,50 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,75 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 95,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.456 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,05 EUR an. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 0,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,02 EUR. Dieser Wert wurde am 21.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,34 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Scout24 die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu