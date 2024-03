Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 68,68 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 68,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 68,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.460 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 33,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,84 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 132,50 EUR umgesetzt, gegenüber 115,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 3 Jahren verdient