Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 67,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 67,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 67,55 EUR. Bei 67,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 9.643 Scout24-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 20,83 Prozent sinken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 28.02.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 115,20 EUR eingefahren.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag in Grün

Erste Schätzungen: Scout24 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone