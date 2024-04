Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

So bewegt sich Scout24

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:50 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,45 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 67,65 EUR. Bei 67,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.921 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 71,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,99 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 28.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

