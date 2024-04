Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 67,30 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 67,30 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 67,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.158 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 71,15 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,72 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,83 Prozent.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,99 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

