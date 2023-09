Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Scout24

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 64,42 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 64,42 EUR ab. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,24 EUR ab. Mit einem Wert von 65,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.825 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 28,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 121,96 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

