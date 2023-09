Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 64,68 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,6 Prozent auf 64,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 64,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.323 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,62 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,45 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,02 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 08.08.2023. Das EPS lag bei 0,59 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 121,96 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Am 07.11.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Scout24-Aktie.

