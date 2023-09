Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 65,28 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 65,28 EUR zu. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,44 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 65,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 160 Stück.

Bei 65,62 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,02 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 08.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 121,96 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,70 EUR umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

