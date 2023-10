Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 64,42 EUR ab.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 64,42 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,36 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,06 EUR. Bisher wurden heute 40.253 Scout24-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 67,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 28,41 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,02 EUR.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 121,96 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

