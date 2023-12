Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 61,60 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 61,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 60,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.661 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 67,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 9,01 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,01 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

