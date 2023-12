Scout24 Aktie News: Scout24 verliert am Montagvormittag

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 61,54 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 61,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,34 EUR aus. Bei 61,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.336 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,70 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,01 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 132,80 EUR umgesetzt, gegenüber 114,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,54 EUR je Aktie belaufen.

