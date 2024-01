Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 64,42 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 64,42 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,66 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 8.560 Stück.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,53 EUR je Scout24-Aktie.

