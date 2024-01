Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 65,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 65,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 65,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.978 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,99 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,70 EUR am 20.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,66 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 132,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

