Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 64,40 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 64,40 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,66 EUR aus. Bei 64,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.072 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,70 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 4,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2023 Kursverluste bis auf 49,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

