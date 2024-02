Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 65,62 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 65,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 65,34 EUR. Mit einem Wert von 65,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.517 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 5,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 30,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,34 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels