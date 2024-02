Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 65,72 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 65,72 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 65,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,88 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 666 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 5,30 Prozent zulegen. Am 27.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 23,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

