Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag kaum verändert

Die Aktie von Scout24 zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 95,70 EUR.

Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 96,25 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 95,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.358 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 96,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,99 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,02 EUR ab. Mit Abgaben von 33,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,34 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Scout24 die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

