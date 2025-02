Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 94,40 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 94,40 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.375 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 96,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,02 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 47,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,73 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

