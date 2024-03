Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 67,34 EUR ab.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 67,34 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,62 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 17.328 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 70,36 EUR. 4,48 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,99 EUR an.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

