Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 67,12 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 67,12 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 66,66 EUR. Bei 67,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.001 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 51,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 23,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 74,99 EUR angegeben.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 132,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,88 EUR je Aktie.

