Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 67,94 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 67,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 67,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.654 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Bei 51,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 132,50 EUR gegenüber 115,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

