Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 67,00 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 67,00 EUR ab. Bei 66,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12.809 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,15 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 5,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 20,48 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 vorlegen. Scout24 dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

