Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 67,15 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 67,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 66,95 EUR. Bei 67,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.651 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 5,96 Prozent Luft nach oben. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,99 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,51 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,50 EUR im Vergleich zu 115,20 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Scout24 die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

