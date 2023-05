Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Scout24 59,52 EUR

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 59,46 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 59,76 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.367 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 61,00 EUR. 2,59 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Mit Abgaben von 22,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,78 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 107,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

