Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 59,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 59,40 EUR. Bei 59,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 955 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 2,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,78 EUR an.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 107,90 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Scout24.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

