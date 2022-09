Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Scout24 54,20 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 54,46 EUR. Bei 54,60 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 54,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.585 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,04 EUR. Gewinne von 18,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (46,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 16,12 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,79 EUR an.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 109,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,90 EUR umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

