Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Die Aktie von Scout24 zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,82 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,82 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,96 EUR an. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 64,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.498 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,62 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,23 Prozent. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,85 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Scout24-Aktie.

