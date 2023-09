Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 64,78 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 64,78 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 64,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.318 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 65,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 40,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,02 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 08.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,96 EUR ausgewiesen.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

