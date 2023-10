Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,9 Prozent auf 61,14 EUR ab.

Um 11:46 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 61,14 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 61,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.069 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 67,08 EUR. 9,72 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 32,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,02 EUR angegeben.

Am 08.08.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,96 EUR im Vergleich zu 109,70 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

