Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 62,18 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 62,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,76 EUR. Bisher wurden heute 16.581 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 67,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,01 EUR.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,54 EUR im Jahr 2023 aus.

